Суббота, 19 Ноябрь 2016



Не уберегли!

В каждом воспоминании о нем звучит и боль о потере, и досада на самих себя. Любой интуитивно понимает, что что-то не сделал, где-то не верил, где-то солгал по привычке, как-то устранился по трусости ли, по непониманию. Одним словом, каждый, в ком есть человеческое начало и живая душа, чувствует свою необъяснимую вину перед этим человеком.

Вот таков трагический парадокс – ушел человек и оставил после себя растревоженные души с вопросами без ответов. Ответы каждый будет искать потом, в течение жизни, сознательно или подсознательно, но будет искать, делая выбор и поступки, принимать решения и искать неосознанно того, на кого можно мысленно опереться, потому что он не солжет.

