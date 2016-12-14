Сносить памятники солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, у нас в крае, похоже становится делом обычным. Причем, во всех случаях, инициаторами сноса, который осуществляется в тайне, под покровом ночи, являются представители партии «Единая Россия» из числа руководителей муниципальных образований.Так было в Ключевском районе, когда варварским методом был снесён памятник погибшим в Великой Отечественной войне жителям с. Между-Камыш. Тогда был большой скандал, суть которого сводилась к тому, что защитники снесенного памятника, якобы негодяи и мерзавцы, а те, кто этот памятник снёс – ангелы небесные. Тем не менее, после вмешательства Администрации Президента России, памятник восстановили, но в несколько извращенном виде. Т.е., композицию, состоящую из солдата с оружием и женщины-матери, заменили на одинокого солдата без оружия, которого взяли из другого памятника, разрушенного в с. Зелёная Поляна. Местные жители прозвали этого безоружного «солдата» (из-за внешнего сходства) - памятником Степану Бандеры.
Отмена Общественных/публичных слушаний по обсуждению проекта
Генерального плана развития города Барнаула до 2036 г., вызвавшего
неоднозначный общественный резонанс, является логическим развитием
ситуации, возникшей в результате отказа администрации города принять
участие в работе круглого стола «Каким мы видим город Барнаул через
четверть века», состоявшемся 14.12.2016 г., указывающей на необходимость
создания легитимной «Переговорной площадки», в рамках которой
представители управленческого аппарата городской администрации могут
вести непосредственный открытый диалог с жителями города - Экспертным
сообществом, представленным маститыми учёными и практиками:
архитекторами, планировщиками, экологами, педагогами, социологами,
общественными активистами, заинтересованными во всестороннем,
комплексном развитии инфраструктуры города Барнаула.
На сайте базы размещены уникальные фото. Это историческая информация о том, что было раньше на месте нынешней базы активного отдыха «Энергия». На фото представлены детский оздоровительный лагерь «Голубок» и, появившаяся чуть позже, лыжная база ОАО «Алтайвагон».
Пресловутый «успех» Алтайского края, по словам Олега Боронина, на самом деле, объяснить можно очень просто. Всё дело в том, что низкий процент государственного в крае, обусловлен тем, что «высокопрофессиональные управленцы» губернатора А. Б. Карлина, накинули долговую удавку на и без того нищие бюджеты муниципалитетов, загнав таким образом их в кабалу беспрецедентной кредиторской задолженности.
Известно, что основным хроническим заболеванием инфраструктуры
современных городов, с которым как бы уже смирились и к которому теперь
уже принято относиться как к неизбежному злу, являются автомобильные
пробки. У городских острословов даже появился «рецепт» из
категории «чёрного юмора», в котором они указывают на возможность
устранения проблем транспортного коллапса только посредством ковровых
бомбардировок… Да, «юмор» действительно, чёрный… - «Типун им на
язык». Но трудно не согласиться с тем, что приговор хотя и суровый, но в
отдельных ситуациях действительно, необходимы радикальные меры, дабы
город однажды не «встал колом» 10-бальной пробкой и не потребовал к
ответу тех, кто этому способствовал: либо по недальновидности, либо по
слабости характера.
Пока официоз молчит, в социальных сетях внимательно следят за ситуацией в городе
Рубцовске, где объявлен режим ЧС из-за недостаточности запасов угля на
ТЭЦ. Недавно на глаза попался очень интересный комментарий
на эту тему одной из рубцовчанок. Вот он: «Такое чувство, что они вообще
не в теме. Администрацией города руководят сверху, но не учитывают всю
ситуацию в городе: безработицу, низкий уровень доходов, старое
оборудование, отсутствие денег в городе. Они целенаправленно не разрешали поднимать тарифы ни МУП РТС, ни ИДК. Тем самым загнав их в
убытки. Новая компания пришла, и тарифы сразу подняли».
К сожалению, я вынужден огорчить глубокоуважаемого Александра Богдановича - гордиться нам особо и нечем. Ведь все познается в сравнении. Вот некоторые цифры. Только за годы VII пятилетки в Алтайском крае было построено более 5,5 млн квадратных метров жилья. Только в 1965 году в Алтайском крае было построено 109 объектов культуры, физической культуры и спорта. Только за годы VII пятилетки в регионе было введено в эксплуатацию 50 новых промышленных предприятий и построено 300 новых цехов на действующих предприятиях.
Не уберегли! В каждом воспоминании о нем звучит и боль о потере, и досада на самих себя. Любой интуитивно понимает, что что-то не сделал, где-то не верил, где-то солгал по привычке, как-то устранился по трусости ли, по непониманию. Одним словом, каждый, в ком есть человеческое начало и живая душа, чувствует свою необъяснимую вину перед этим человеком. Вот таков трагический парадокс – ушел человек и оставил после себя растревоженные души с вопросами без ответов. Ответы каждый будет искать потом, в течение жизни, сознательно или подсознательно, но будет искать, делая выбор и поступки, принимать решения и искать неосознанно того, на кого можно мысленно опереться, потому что он не солжет.
Константин Емешин, руководитель аналитического управления в администрации М. С. Евдокимова, прокомментировал «улучшения» позиции в рейтинге влияния губернатора А. Б. Карлина. Интересна логика у политаналитиков АПЭК, пишет Константин Николаевич. Используется позитивная оценка – «усилил политический вес» и поднялся на 9 позиций с 79 до 70 места. Не буду скептически улыбаться порядку цифр, но обращу внимание, что в качестве аргументом приводится явно негативная (для судьбы края) аргументация - усиление за «счет формирования нового руководства заксобрания». Но если это перевести на язык реальной политики, то это выразилась в пяти действиях:
Что можно сказать о губернаторе Карлине и его команде? Ни-че-го! Глава Алтайского края Александр Карлин, имеет крайне низкий электоральный рейтинг партии «Единая Россия» (по закрытым опросам Спецсвязи, в конце лета он составлял 30%), постоянные межэлитные конфликты (с мэрами Барнаула и Бийска, с оппозиционным политиком Анатолием Банных).
Вспоминаю администрацию Евдокимова, которого обвиняли, что у него была "кадровая чехарда". Тем не менее, у него было все ясно - он подбирал людей под конкретные ДЕЛА. Доверил Борматову, тот собрал в основном (первую) команду, которая работала на выборах. Но к концу 2004 года Евдокимов понял, что его обманули, особенно на угле и подготовке к зиме. Поэтому Михаил Сергеевич резко и жестко "отрезал этот хвост". Решил поручить "работать на хозяйстве" своему другу, которому он доверял - Кочергину.
Жители г. Бийска Евгений Корчагин со своим товарищем Александром
Медведевым прославились тем, что проехали более 4 тыс. километров на
своем желтом «Запоржце» от своего родного города до московского Кремля.
По аналогии с фильмом «Не послать ли нам гонца», целью Евгения Корчагина
была встреча с Президентом России, рассказать ему о той ситуации,
которая складывается в Алтайском крае.