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Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки»  


 



Электронное издание
Ревякин В. С. Белуха –Сумеру Азии 
 В. С. Ревякин
 «Белуха − Сумеру Азии»



Февраль 2017
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06.02.2017


Александр Морозов и Алексей Никулин
Александр Морозов и Алексей Никулин

10-й год без М.С. Евдокимова. Что изменилось в Алтайском крае?

Жить стало лучше
Осталось как и прежде
Точно лучше не стало
Всё хуже и хуже
А мне всё безразлично



Всего голосов: 5894
Результат опроса


  От всего сердца поздравляем
Ульман Ларису Ивановну (Германия)
с Днём рождения!
Комитет Памяти Михаила Евдокимова (г. Барнаул),
РОО "Институт семьи и общества", ООО "Малавит", Салон "СемьЯ"

  От всего сердца поздравляем
Жанну Викторовну (г. Барнаул)
с Днём рождения!
Комитет Памяти Михаила Евдокимова (г. Барнаул),
РОО "Институт семьи и общества", ООО "Малавит", Салон "СемьЯ"

Братьям Радченко - 60! А Родина - это Алтай!
  Вторник, 31 Январь 2017

     
Прочитана: 10 | Комментариев: 0   

Эвтаназия Алтайского края Власть. Алтайский край
  Пятница, 27 Январь 2017

Почему Алтайский край считается аграрным регионом? Почему, например, не торгово-супермаркетовым или игорно-туристистическим? А потому, что 44 % (по данным 2015 года) жителей края живут в сельской местности. Конечно, из села люди, в основном молодежь, всегда бежали в город. Но, в последние годы, во-первых, бежать было уже некому, а во-вторых, бежать стали туда, куда бегут и из городов края, в Москву, Санкт-Петербург, на Север, в другие регионы.
     
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В очередной раз власти снесли памятник воинам Великой Отечественной войны А Родина - это Алтай!
  Пятница, 13 Январь 2017

Сносить памятники солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, у нас в крае, похоже становится делом обычным. Причем, во всех случаях, инициаторами сноса, который осуществляется в тайне, под покровом ночи, являются представители партии «Единая Россия» из числа руководителей муниципальных образований.Так было в Ключевском районе, когда варварским методом был снесён памятник погибшим в Великой Отечественной войне жителям с. Между-Камыш. Тогда был большой скандал, суть которого сводилась к тому, что защитники снесенного памятника, якобы негодяи и мерзавцы, а те, кто этот памятник снёс – ангелы небесные. Тем не менее, после вмешательства Администрации Президента России, памятник восстановили, но в несколько извращенном виде. Т.е., композицию, состоящую из солдата с оружием и женщины-матери, заменили на одинокого солдата без оружия, которого взяли из другого памятника, разрушенного в с. Зелёная Поляна. Местные жители прозвали этого безоружного «солдата» (из-за внешнего сходства) - памятником Степану Бандеры.      
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Диалог – как форма развития Гражданского общества города Барнаула (пресс-релиз) А Родина - это Алтай!
  Четверг, 12 Январь 2017

Отмена Общественных/публичных слушаний по обсуждению проекта Генерального плана развития города Барнаула до 2036 г., вызвавшего неоднозначный общественный резонанс, является логическим развитием ситуации, возникшей в результате отказа администрации города принять участие в работе круглого стола «Каким мы видим город Барнаул через четверть века», состоявшемся 14.12.2016 г., указывающей на необходимость создания легитимной «Переговорной площадки», в рамках которой представители управленческого аппарата городской администрации могут вести непосредственный открытый диалог с жителями города - Экспертным сообществом, представленным маститыми учёными и практиками: архитекторами, планировщиками, экологами, педагогами, социологами, общественными активистами, заинтересованными во всестороннем, комплексном развитии инфраструктуры города Барнаула.      
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С НОВЫМ ГОДОМ! А Родина - это Алтай!
  Четверг, 05 Январь 2017

     
Прочитана: 7 | Комментариев: 0   

Пионерлагерь: Немного из истории базы «Энергии» А Родина - это Алтай!
  Воскресенье, 25 Декабрь 2016

На сайте базы размещены уникальные фото. Это историческая информация о том, что было раньше на месте нынешней базы активного отдыха «Энергия». На фото представлены детский оздоровительный лагерь «Голубок» и, появившаяся чуть позже, лыжная база ОАО «Алтайвагон».      
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Пресс-конференция В. В. Путина и «успех» Алтайского края Наша Родина - Россия!
  Суббота, 24 Декабрь 2016

Пресловутый «успех» Алтайского края, по словам Олега Боронина, на самом деле, объяснить можно очень просто. Всё дело в том, что низкий процент государственного в крае, обусловлен тем, что «высокопрофессиональные управленцы» губернатора А. Б. Карлина, накинули долговую удавку на и без того нищие бюджеты муниципалитетов, загнав таким образом их в кабалу беспрецедентной кредиторской задолженности.      
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Барнаул - современный город, в котором удобно жить? Власть. Алтайский край
  Суббота, 17 Декабрь 2016

Известно, что основным хроническим заболеванием инфраструктуры современных городов, с которым как бы уже смирились и к которому теперь уже принято относиться как к неизбежному злу, являются автомобильные пробки.
У городских острословов даже появился «рецепт» из категории «чёрного юмора», в котором они указывают на возможность устранения проблем транспортного коллапса только посредством ковровых бомбардировок…
Да, «юмор» действительно, чёрный… - «Типун им на язык». Но трудно не согласиться с тем, что приговор хотя и суровый, но в отдельных ситуациях действительно, необходимы радикальные меры, дабы город однажды не «встал колом» 10-бальной пробкой и не потребовал к ответу тех, кто этому способствовал: либо по недальновидности, либо по слабости характера.      
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Михаил Евдокимов: А Родина - это Алтай! А Родина - это Алтай!
  Вторник, 06 Декабрь 2016

  

   
Сегодня, 6 декабря 2016 г.
 - День рождения
Народного губернатора
М. С. Евдокимова!

     
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Замерзающий Алтай А Родина - это Алтай!
  Воскресенье, 04 Декабрь 2016

Замерзающий АлтайПока официоз молчит, в социальных сетях внимательно следят за ситуацией в городе Рубцовске, где объявлен режим ЧС из-за недостаточности запасов угля на ТЭЦ. Недавно на глаза попался очень интересный комментарий на эту тему одной из рубцовчанок. Вот он: «Такое чувство, что они вообще не в теме. Администрацией города руководят сверху, но не учитывают всю ситуацию в городе: безработицу, низкий уровень доходов, старое оборудование, отсутствие денег в городе. Они целенаправленно не разрешали поднимать тарифы ни МУП РТС, ни ИДК. Тем самым загнав их в убытки. Новая компания пришла, и тарифы сразу подняли».      
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Олег Боронин о «величайших» успехах губернатора Карлина в деле ввода объектов социальной сферы и лидирующих позициях Алтайского края по всем направлениям А Родина - это Алтай!
  Суббота, 26 Ноябрь 2016

К сожалению, я вынужден огорчить глубокоуважаемого Александра Богдановича - гордиться нам особо и нечем. Ведь все познается в сравнении. Вот некоторые цифры. Только за годы VII пятилетки в Алтайском крае было построено более 5,5 млн квадратных метров жилья. Только в 1965 году в Алтайском крае было построено 109 объектов культуры, физической культуры и спорта. Только за годы VII пятилетки в регионе было введено в эксплуатацию 50 новых промышленных предприятий и построено 300 новых цехов на действующих предприятиях.      
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Ольга Трунова: Спасибо, что Ты был…
  Суббота, 19 Ноябрь 2016

Если бы знать... - сборник народных стихов о Евдокимове Не уберегли!
В каждом воспоминании о нем звучит и боль о потере, и досада на самих себя. Любой интуитивно понимает, что что-то не сделал, где-то не верил, где-то солгал по привычке, как-то устранился по трусости ли, по непониманию. Одним словом, каждый, в ком есть человеческое начало и живая душа, чувствует свою необъяснимую вину перед этим человеком.
Вот таков трагический парадокс – ушел человек и оставил после себя растревоженные души с вопросами без ответов. Ответы каждый будет искать потом, в течение жизни, сознательно или подсознательно, но будет искать, делая выбор и поступки, принимать решения и искать неосознанно того, на кого можно мысленно опереться, потому что он не солжет.
     
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Константин Емешин: А нам-то жителям края от этого что? А Родина - это Алтай!
  Вторник, 08 Ноябрь 2016

Константин Емешин, руководитель аналитического управления в администрации М. С. Евдокимова, прокомментировал «улучшения» позиции в рейтинге влияния губернатора А. Б. Карлина. Интересна логика у политаналитиков АПЭК, пишет Константин Николаевич. Используется позитивная оценка – «усилил политический вес» и поднялся на 9 позиций с 79 до 70 места. Не буду скептически улыбаться порядку цифр, но обращу внимание, что в качестве аргументом приводится явно негативная (для судьбы края) аргументация - усиление за «счет формирования нового руководства заксобрания». Но если это перевести на язык реальной политики, то это выразилась в пяти действиях:      
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Евдокимов крест: Любовь народа не убьешь, как не хотели бы иуды. Вечная память М.С.Евдокимову
  Среда, 02 Ноябрь 2016


     Ты жизнь любил, Алтай любил,
И многим был ты вместо брата.
Наш Евдокимов Михаил -
Земли Алтайской губернатор.
     
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Андрей Нагайцев о губернаторе Карлине и его команде Власть. Алтайский край
  Понедельник, 31 Октябрь 2016

Что можно сказать о губернаторе Карлине и его команде? Ни-че-го!
Глава Алтайского края Александр Карлин, имеет крайне низкий электоральный рейтинг партии «Единая Россия» (по закрытым опросам Спецсвязи, в конце лета он составлял 30%), постоянные межэлитные конфликты (с мэрами Барнаула и Бийска, с оппозиционным политиком Анатолием Банных).      
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